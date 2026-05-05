Seit etwas mehr als zwei Wochen werden in Freiburg vermehrt angeschossene Tauben gemeldet. Was die Ermittler bisher wissen.

Freiburg (dpa/lsw) - Unbekannte scheinen in Freiburg Jagd auf Tauben zu machen. Seit Mitte April häufen sich die Fälle zu verletzten Tieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach sind in diesem Zeitraum Meldungen im niedrigen zweistelligen Bereich eingegangen, bei denen entweder verletzte Tauben oder Schussgeräusche gemeldet worden sind. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» berichtet.

Mehrere Tiere wurden dem Sprecher zufolge verletzt. Zu den genauen Zahlen machte er keine Angaben - auch nicht zur Waffe, mit der auf die Tauben geschossen wird. Die Vorfälle finden demnach im Stadtteil Stühlinger statt. Ermittelt werde unter anderem wegen Verstößen gegen das Tierschutz-, Waffen- und Bundesnaturschutzgesetz.