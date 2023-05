Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Andreas Moster stammt aus Bad Bergzabern und lebt in Hamburg. Er hat zwei Romane geschrieben, war beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt eingeladen. Jetzt bekommt er den mit 12.000 Euro dotierten Holbach-Preis der Stiftung zur Förderung der Kunst in der Pfalz. Ein Anruf.

Wenn ein Unbekannter anruft und etwas von einem Preis erzählt, neigt man in diesen Zeiten zu Misstrauen. Andreas Moster dachte zuerst an einen Trickbetrüger, als ein Herr Goldmann mit einer bayerischen