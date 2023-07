Mannheims künftiger Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) hat die Wahl noch knapper gewonnen als das vorläufige Ergebnis am Sonntagabend schon zeigte. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, beträgt der Abstand zu SPD-Kandidat Thorsten Riehle laut dem amtlichen Endergebnis nur noch 859 Stimmen - eine weniger als nach der vorläufigen Auszählung. An den gerundeten Stimmanteilen - 49,9 Prozent für Specht, 48,7 Prozent für Riehle - hat sich damit aber nichts geändert. Die Wahlbeteiligung lag bei 30,88 Prozent.

Mannheim (dpa/lsw) - Der Wahlausgang in der zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg sorgte vor allem deshalb für Aufsehen, weil die SPD nach mehr als 50 Jahren das Oberbürgermeisteramt verlor. Der amtierende Rathauschef Peter Kurz (SPD) war nach 16 Jahren nicht mehr angetreten.

Das am Donnerstag vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Endergebnis wird im Amtsblatt vom 20. Juli veröffentlicht. Damit beginnt eine einmonatige Wahlprüfungsfrist für das Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Amtsübergabe ist für Anfang August geplant.

Amtliches Endergebnis

Infos zur Oberbürgermeisterwahl

Homepage Specht

Homepage Riehle