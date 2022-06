Durch ausgetretenes Ammoniak in einem Einkaufsmarkt in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Polizei, Feuerwehr und Sanitäter waren am Dienstag mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Ammoniak sei bei Wartungsarbeiten aus einer undichten Stelle einer defekten Pumpe zum Kühlsystem ausgetreten, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte hatten zuvor mehrere Gebäude geräumt, darunter ein Möbelhaus. Insgesamt mussten 35 Menschen in Sicherheit gebracht werden.