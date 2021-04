Der Dienstag ist der große Tag für Amina Ivy: Sie veröffentlicht ihren ersten Song. Bei „Regardless Nothingness“ hat Produzent Kemelion produziert, der auch schon mit Apache207 gearbeitet hat. Ihr Leben in Landau hat Einfluss auf das kreative Schaffen der 22-Jährigen. Sie lebt ihr Talent erst seit Kurzem aus.

Erste Aufnahmen habe sie schon als Kind mit ihrer Nintendo-DSi-Konsole gemacht. Aber Songs und Texte schreibt sie erst seit Kurzem. Musik war aber schon immer in ihrer Familie präsent: „Mein Vater macht traditionelle Musik und meine Mutter singt im Kirchenchor“, sagt sie. Ihr Vater stamme aus Serbien, und das präge auch seine Musik. „Das Akustisch-Organische mag ich an traditioneller Musik“, erzählt sie. Das sei es auch, was sie zum Jazz hinzieht.

Nach Landau kam die 22-Jährige, um Psychologie zu studieren. Ihren Bachelor-Abschluss habe sie im Oktober gemacht. „Das Leben in der Kleinstadt hat mich seither sehr geprägt“, stellt sie fest. Das ist auch im Video zum Song zu sehen, das offensichtlich in der Südpfalz gedreht wurde, Wald, Weinberge und Sonnenuntergang am Haardtrand zeigt. Literatur und Kunst seien weitere wichtige Einflüsse. Derzeit lese sie gerne philosophische Texte, Jean-Paul Sartre wird im Refrain des Songs erwähnt.

Inspiration war der Akkord Dm7

Amina Ivy hatte Gitarren- und Klavierunterricht – und einmal auch eine Gesangsstunde. „Die hat mir auch Spaß gemacht, und ich habe einige Tricks gelernt. Aber ich wollte schneller vorankommen und das auf meine Art machen“, sagt sie. Auf die Frage nach frühen Einflüssen und Hörgewohnheiten nennt sie Peter Fox und dessen Debüt-Album „Stadtaffe“. „Da hab ich mir dann auch mal alle Texte genau angeschaut.“ Weitere Impulse kamen von Jeremy Zucker und Charlie Burg, zwei amerikanische Singer-Songwriter, die sich etwas abseits des Mainstreams bewegen und eher nicht im Radio laufen. Bei diesen beiden Musikern habe sie sich auch für Sound und Produktion interessiert: Sie wollte genauer verstehen, wie Song und Gesamtklang entstehen.

Ihren eigenen Stil beschreibt sie mit „Jazz-Akkorde und existenzielle Wünsche“. Am Jazz sei es die besondere Harmonik, die sie besonders anspreche. Der erste Jazz-Akkord, ein D-Moll-Septim oder Dm7 in Jazzschreibweise, habe sie so gefangen, dass der Klang sie gleich zu einem Song inspiriert habe.

Dunkles Timbre zu entspanntem Lounge-Jazz

Zum Jazz sei sie über einen Freund gekommen, der sehr gut Gitarre spiele und ihr ein bisschen Unterricht gegeben habe. Das war schon während der Corona-Pandemie und lief daher über einen Videoanruf. „Er hat meine Stimme gehört und gemeint, dass da am besten Jazz passen würde“, erzählt die Ivy.

Ihre Stimme in ihrem Debüt-Song hat ein dunkles Timbre, klingt dabei zugleich entspannt, hat einen Hauch Melancholie – was auch an den verschatteten Moll-Akkorden des Songs liegt. Tonlage und Farbe klingen nach Lounge-Jazz. „Man merkt einfach, wenn etwas passt“, sagt sie über ihre Entdeckung des Jazz. Weitere Einblicke in diesen Stil finde sie in Tutorials und Videoclips auf Youtube. Sie will sich weiter entwickeln, mehr Sounds, Akkorde und Harmonik kennenlernen.

Start gleich mit richtigem Management

Dass der Schritt vom Songschreiben zu einer professionellen Produktion so schnell ging, erklärt sie mit persönlichen Kontakten und Freundschaften. Sie habe mit verschiedenen Leuten Sessions in Studios gemacht, Texte und Akkorde mitgebracht, mit anderen Musikern improvisiert und Stücke entwickelt. Auch dass sich gleich am Anfang ein Management um sie kümmert, habe sich durch persönliche Beziehungen entwickelt. „Das ist alles ganz natürlich entstanden. Das sind das alles ganz tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann“, lobt sie ihr Team.

Über die weiteren Pläne kann die Künstlerin noch nicht viel sagen – was aber auch der aktuellen Lage geschuldet ist. „Derzeit bringt es nichts, große Pläne zu machen. Sicher ist nur, dass ich weiter Musik machen möchte und meine Musik mit vielen Menschen teilen möchte.“

Hörprobe