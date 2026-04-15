Eine Ameisenbande legt in Karlsruhe eine Ampel lahm – gleich zwei Unfälle folgen. Wie die Insekten im Steuerungskasten für Chaos sorgen und was die Stadt jetzt unternimmt.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine Ameisenbande ist in Karlsruhe in den Steuerungskasten einer Ampelanlage marschiert und hat sie damit mehrfach außer Gefecht gesetzt. Nachdem das Verkehrslicht an einer mehrspurigen Straße an vier Tagen im April ausgefallen war, rückte schließlich das Tiefbauamt an - und stellte einen Ameisenbefall fest, wie ein Stadtsprecher sagte. Der Steuerungskasten werde nun gereinigt und abgedichtet. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Wegen der defekten Anlage kam es auch zu zwei Unfällen, zuletzt am vergangenen Montagabend, wie die Polizei berichtete. Dabei waren mehrere Personen leicht verletzt worden. Die ausgefallene Ampel hatte einem Polizeisprecher zufolge für Verwirrung hinsichtlich der Vorfahrt gesorgt.

Invasive Ameisenart?

Um welche Ameisenart es sich bei den Übeltätern handelt, ist unklar. Aktuell gehe die Stadtverwaltung nicht davon aus, dass eine invasive Art für den Vorfall verantwortlich sei, so der Stadtsprecher weiter.

Die Stadt Karlsruhe war im vergangenen Jahr erstmals von der eingewanderten Art Lasius neglectus (Vergessene Wegameise) heimgesucht worden. Außerdem ist hier auch die invasive Art Tapinoma magnum (Große Drüsenameise) unterwegs, die im Südwesten seit 2009 an verschiedenen Orten dokumentiert ist.