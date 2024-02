Neu-Ulm (dpa) - Kurz nach Beginn des Valentinstags hat ein Dieb an einer Tankstelle in Schwaben mehrere Blumensträuße gestohlen. Der Mann sei zwar geflohen, bei dem Diebstahl wenige Minuten nach Mitternacht aber von einer Überwachungskamera der Tankstelle in Neu-Ulm gefilmt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Wert der drei gestohlenen Sträuße gab die Polizei mit 75 Euro an. Die Beamten ermittelten wegen Diebstahls.

Mitteilung Polizei