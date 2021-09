Die LG Rülzheim traut sich: Am Sonntag veranstaltet sie ihren Südpfalzlauf – unter Coronabedingungen: Start für den 10-km-Lauf durch den Wald ist um 9 Uhr im Freizeitzentrum Am See.

500 Teilnehmer wollte die LG begrüßen. „Wir haben damit gerechnet, dass die Leute ganz wild darauf sind und das Starterfeld innerhalb von drei Tagen voll ist“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Otto Pfadt. Wieso sich nur knapp 200 Läufer angemeldet haben, verblüffte ihn. Eine Überlegung: Nur wer gemeldet hat, kann morgen starten. Und musste dafür sensible persönliche Daten angeben.

Gestartet wird in Gruppen von je 25 Teilnehmern im Minutentakt. Die Schnellsten beginnen, jeder wird in der Wartezone abgerufen. Sie achten darauf, dass sie bei Überholvorgängen 1,50 Meter Mindestabstand halten.

Luisa Grießbaum von der LG sowie Johannes und Philipp Ullrich vom TV Bad Bergzabern werden sich wohl vorne einsortieren. Der Veranstalter stellt drei Teilnehmer, die meisten kommen vom TV Rheinzabern, von der LSG Weiher (je 10) und der Landau Running Company (7). Zwei Drittel sind männlich. Fast 100 der Läufer sind zwischen 40 und 59 Jahren alt. Acht sind zwischen zehn und 19 Jahren alt, einer ist mindestens 80. Vor zwei Jahren siegte Dominic Marquedant (LT Rheinhessen-Pfalz) in 35:15 min, war Silke Piri (Karlsruhe) schnellste Frau.