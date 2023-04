Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war immer das letzte Rennen der Südpfälzer Saison. Am Sonntag ist das „Kerwerennen“ in Bornheim das erste in diesem Jahr mit der Eliteklasse. Das Bellheimer Team Erdinger Alkoholfrei und das Team Möbel Ehrmann aus Roschbach treten an. Für zusätzliche Spannung soll ein Parallelsprint sorgen.

Die Räder dürfen wieder Rollen. Der RV Vorwärts Offenbach veranstaltet am Sonntag das 24. Bornheimer Kerwerennen – ohne Kerwe, aber mit vollem Programm ab 10.30