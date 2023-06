Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nach dem nachgeholten Pokalspiel gegen den TuS Schaidt hat der ASV Lug/Schwanheim das Spitzenspiel in der Fußball-B-Klasse West in Spirkelbach vor sich: Der Rangzweite SV Wernersberg/Spirkelbach erwartet am Sonntag um 15 Uhr den ungeschlagenen Primus. Lug/Schwanheim hat sieben Punkte Vorsprung.

Jan Ohlert ist als stellvertretender Vorsitzender beim SV Wernersberg/Spirkelbach zuständig für den sportlichen Bereich. Er bespricht sich mit Spielertrainer Steffen Fecht, ist bei Sitzungen des