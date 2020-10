Bei der Fußball-Bezirksligapartie TSG Jockgrim gegen FC Speyer 09 II verletzte sich nach einer halben Stunde beim Stande von 4:0 einer der beiden Schiedsrichterassistenten. Er trat in ein Loch und zog sich eine schmerzhafte Muskelverletzung zu. Das Spiel war mehrere Minuten unterbrochen, es herrschte Ratlosigkeit. Zunächst sollte TSG-Ersatzspieler Matthias Daemrich in die Bresche springen. Doch die Gäste protestierten und drängten auf Abbruch der Partie. TSG-Präsident Christian Lorenz fragte den anwesenden früheren DFB-Schiedsrichter Eugen Strigel (71), ob er aushelfen würde. Strigel half in Zivilkleidung aus und brachte die Partie mit seinen jungen Kollegen anstandslos über die Bühne. Die Begegnung endete 6:1. Nach dem Spiel wurde Strigel mit viel Applaus bedacht. „Das war für mich eine Selbstverständlichkeit, in dieser Situation zu helfen. Wenn es die Zeit zulässt, schaue ich mir in Jockgrim ein Spiel an. Ich habe dort viele Freunde und Bekannte“, sagte der 71-Jährige. Mit dem früheren TSG-Sportdirektor Michael Werling verbindet ihn eine enge Freundschaft. Strigel stammt aus Horb am Neckar, er wohnt seit einigen Jahren in Rheinzabern. Zwischen 1987 und 1995 leitete er 70 Partien der Fußball-Bundesliga und 1995 das DFB-Pokalendspiel Mönchengladbach gegen Wolfsburg (3:0). Bis 2010 war er Lehrwart der Referees beim DFB. In der ZDF-Sendung „Das aktuelle Sportstudio“ kommentierte er viele Jahre den „Pfiff des Tages“. Für das ZDF war er auch bei der Fußball-WM 2002 in Japan und Südkorea sowie bei der EM 2004 in Portugal tätig. Aktuell ist er an Wochenenden im Kölner Videokeller als Coach der Video Assistant Referees.