Seit dieser Woche ist Judolehrer Thomas Föllinger vom Judokan Landau wieder in der Halle. Er und Mitstreiter versuchen nachzuholen, was seit März wegen Corona ausfallen musste. Unter anderem die Vorbereitung auf Gürtelprüfungen.

Das geschieht in Gruppen von je zehn Judokas, die zu Hause mehr oder wenig fleißig waren. Sie kommen mit Mund- und Nasenschutz und im Judo-Anzug in die Halle, desinfizieren ihre Hände, müssen weitere Regeln befolgen und haben feste Partner. 28 Personen könnten nach Hallengröße in der Thomas-Nast-Schule zusammenkommen, erklärt Föllinger. Drei Wochen lang werden jeweils 20 Judoka auf ihre Prüfungen vorbereitet, darunter sind zwei, die den Braungurt erreichen können.

Mit jeder Gürtelprüfung wird auch der Wortschatz an Begriffen größer, die Judo beschreiben. Vokabeln lernen wie in der Schule. Fragen an kundige Sportler nutzen nicht immer. „Sieht man doch - das war ein O-Goshi“, sagt einer und rückt erst auf dreimalige Nachfrage damit heraus, dass das ein „großer Hüftwurf“ war, der zum Waza-Ari oder zum Ippon geführt hat und damit zum Kampfende.

65 Wurfbezeichnungen und deren Ausführungen sollten Judokas schon während des Randori (Übungskampf) drauf haben, um auf der Tatami (Matte) im Shiai (Wettkampf) zu bestehen. Begriffe wie De-Ashi-Barai (Fußfeger), Hiza-Garuma (Knierad), Uki-Goshi (Hüftschwung), O-Goshi (großer Hüftwurf), O-Uchi-Gari (große Innensichel), Seoi-Nage (Schulterwurf) und so. Der eine hat’s schneller drauf, der andere lernt’s vielleicht nie. Wie in der Schule.