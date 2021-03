Zufrieden ist Paul-Ludwig Schnorr mit der Teilnahme von 20 Leuten am ersten Online-Vereinsgespräch des Leichtathletik-Bezirks Südpfalz. Die Frage: Kann die Leichtathletik in der Pandemie etwas anbieten?

Schnorr ist Bezirksvorsitzender. Zwölf Vereinsvertreter berichten ihm von völlig unterschiedlichen Trainingsbedingungen. Tenor: Ein zweites Jahr ohne ausreichendes Wettkampfangebot werden die Aktiven und an der Basis arbeitenden Vereine nur beschädigt überstehen. Alle haben Sorge, dass Athleten verloren gehen und die Mitgliederzahlen schwinden. Ganz zu schweigen von den Vereinen, die (Lauf-)Veranstaltungen anbieten.

Nicht nur die Fußballspieler wollen zurück auf den Platz, auch die Leichtathleten stehen in den Startlöchern. Bereits im Oktober habe Ministerpräsidentin Malu Dreyer davon gesprochen, dass Kinder und Jugendliche nicht zu den Verlierern gehören dürften. Die Leichtathleten fragen sich: War da auch der Breiten- und Wettkampfsport mit einbezogen?

Die Vereine sind sich im Klaren, dass Meisterschaften (Ganztagesveranstaltungen) erst nach Fortschreiten der Impfungen und besseren Inzidenzwerten im gesamten Bezirk möglich sein können. Der Bezirksvorstand bietet Vereinen Unterstützung an, in eigener Regie und unter Beachtung der gültigen Hygienebestimmungen Wettkämpfe auszurichten. Zeitmessanlage, Kampfrichter- und Meldewesen sowie die Ergebnisauswertung können über den Bezirksausschuss organisiert werden.

In den nächsten Wochen wird ein Organisationsraster als Planungshilfe erstellt. Interessierte Vereine sollten in der Zwischenzeit mit ihren für den Sport zuständigen Kommunen Kontakt aufnehmen. Vereinssportfeste könnten auch unter der Woche abends in bestehende Trainingszeiten eingeplant werden. Auch die Zusammenarbeit von mehreren Vereinen für eine Veranstaltung wird für denkbar gehalten. „Unsere Athleten sollen wieder Wettkämpfe haben, auch wenn es nur kleine Veranstaltungen sein können“, sagt Schnorr.

Steht er bald alleine da? Er appelliert nochmals im Hinblick auf den im nächsten Jahr anstehenden Bezirkstag, sich Gedanken über die dann neu zu besetzenden Aufgabengebiete zu machen. Die Posten des Wettkampfwartes, Kampfrichterwarts, Breitensportwarts (zuständig für Volkslauf, Lauftreff und Walking) sowie das Wettkampfbüro sind neu zu besetzen. In Klaus Jacobs wird der Bezirk einen seiner Großen verlieren.