Helmut Wesper von den Handballern des TV Wörth hat aufgelistet, was Corona für sie bedeutet: Das Zuschauervolumen muss zunächst auf 86 beschränkt werden (25 Gäste/61 Heim). Es gibt nur Einzelsitzplätze, die personenbezogen erfasst werden. Daneben bleiben zwei Plätze, davor und dahinter bleibt ein Platz frei. Das gilt auch für Paare und Familien. Wesper: „Wir verstehen die Diskussionen und auch den Unmut, aber es ist für uns nicht anders zu handhaben, denn wir sind für die Einhaltung der Regeln verantwortlich.“

Zettel zur Registrierung gebe es in der Halle oder über die Homepage, in der Halle werde es auch die Möglichkeit für Smartphone und QR-Scanner geben. Mit Ausnahme des Sitzplatzes gälten in der Halle die „Aha-Regeln“. Eingänge für die Zuschauer seien oben, für die Sportler und andere am Spiel Beteiligten unten über das Foyer. Die Hände seien beim Betreten und Verlassen zu desinfizieren.

Laut Wesper sind drei Hygienebeauftragte da und wachen über die Einhaltung der Vorschriften. Bei Verstößen können sie Hausrecht geltend machen. Die Spielfläche bleibt in den Pausen und nach Spielende für Kinder/Jugendliche gesperrt - Kontaktflächenreinigung, Lüftung, Desinfektion. Die Laufwege sind markiert und einzuhalten. Die Männer des TVW spielen am Sonntag gegen Offenbach.