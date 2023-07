Topact am ersten Tag in der Günther-Klotz-Anlage ist Rea Garvey. Auch sonst wartet das Spektakel wieder mit großen Namen auf wie Alligatoah, Casper und Alvaro Soler.

Mit dem Vor-Fest, dem Fest am See, wie es inzwischen heißt, begann in der vergangenen Woche die heiße Aufbau-Phase für das Festival Das Fest in Karlsruhe. Seit Mittwoch präsentierten sich vornehmlich regionale Bands und Musikgruppen auf der überschaubaren Cafébühne mit höchst abwechslungsreichem Programm: Jazz, Blues, Bluegrass, Pop und Rock. Vor 25 Jahren begann dieses Vor-Festival noch recht unscheinbar, längst ist es aber Treffpunkt für viele Nostalgiker, die den beschaulichen Anfängen von Das Fest noch immer nachtrauern.

Das eigentliche Fest auf dem „Mount Klotz“ beginnt am Donnerstag mit dem Auftritt der ukrainischen Rapperin Alyona Alyona. Spätestens dann wird Das Fest auch wieder hochpolitisch, denn die junge Ukrainerin nutzt ihre weltweite Bekanntheit, um auf den Krieg in ihrem Heimatland aufmerksam zu machen und um Solidarität zu werben.

Noch gibt’s Karten für Donnerstag

Überhaupt, dieser Donnerstag, er hat es in sich. Mit dem irischen Sänger Rea Garvey wird ein ganz Großer der Szene auftreten. Garvey war bereits 2016 zu Gast beim Fest, damals unter schwierigen Rahmenbedingungen. Amokläufe in München und Nizza sorgten für massive Sicherheitsbedenken. Garvey ließ sich aber nicht einschüchtern und suchte wie immer die Nähe zu seinem Publikum. Später veröffentlichte er seinen gesamten Fest-Auftritt als DVD.

Für den Donnerstag gibt es übrigens noch Eintrittskarten, im Gegensatz zu Freitag und Samstag. Casper (Freitag) und Alligatoah (Samstag) sind die Topacts, beides Rapper und damit Musiker, die eher ein jüngeres Publikum ansprechen werden und den legendären Hügel sicherlich in Schwingung versetzen können.

Entdeckungen abseits der Hauptbühne

Dafür wird der Sonntag deutlich ruhiger. Das neue Das Fest Klassik-Orchester wird zum Frühstück Mozarts 40. Sinfonie (g-Moll, KV 550) aufführen, abends werden Singer-Songwriter Michael Schulte und der deutsch-spanische Weltstar Alvaro Soler mit eher ruhigen Melodien Das Fest ausklingen lassen. Auch für den Sonntag gibt es noch Tickets, die es in diesem Jahr ausschließlich online bei Eventim zu kaufen gibt – Kostenpunkt: 17,20 Euro.

Wie immer ist Das Fest aber deutlich mehr, als das Programm auf der Hauptbühne. Im weiterhin frei zugänglichen Kinder- und Kulturbereich, der rund 60 Prozent des riesigen Fest-Geländes in der Günther-Klotz-Anlage beansprucht, gibt es mit Feldbühne, Kulturbühne und DJ-Bühne drei weitere Bühnen mit hochwertigem Programm. Hier sind zwar nicht die ganz großen Namen unterwegs, aber für Entdeckungen sind auch diese Bühnen gut und manch Künstler schaffte über die Feldbühne den Sprung auf die Hauptbühne.

Ein Sport-Park ist wieder aufgebaut, der Mobi-Rummelplatz unter Regie des Stadtjugendausschuss Karlsruhe, dem früheren Veranstalter des Fests. Anreisen sollten die Zuschauer möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Parkplätze rund um die „Klotze“ sind sehr knapp.