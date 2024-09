In einem alten Haus im Ortenaukreis bricht ein Feuer aus. Feuerwehrleute kämpfen erfolgreich gegen die Flammen.

Offenburg (dpa/lsw) - Ein altes Fachwerkhaus im Offenburger Stadtteil Bühl (Ortenaukreis) ist in Brand geraten. Das Feuer sei am Samstagabend in dem Gebäude ausgebrochen, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Ein Passant hatte über den Notruf starken Rauch gemeldet. Demnach verhinderten die Einsatzkräfte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Häuser. Rund fünf Stunden nach Brandausbruch beendete die Feuerwehr die Nachlösch- und Aufräumarbeiten, wie ein Sprecher sagte.

Unbekannt war zunächst, ob jemand bei Ausbruch des Feuers im Haus gewesen ist. Beim Eintreffen der Feuerwehr hielten sich den Angaben nach keine Bewohner mehr darin auf. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache und die Schadenhöhe waren zunächst unklar.