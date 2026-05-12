Politiker haben längst erkannt, wie wichtig Social Media ist, um sich bekannt zu machen. Aus Sicht des Alterspräsidenten des Landtags sollte es aber nicht nur darum gehen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Aus Sicht des Alterspräsidenten des baden-württembergischen Landtags sollten sich Politiker nicht zu sehr auf ihre Präsenz in den sozialen Medien konzentrieren. «Kein Abgeordneter sollte dieses Plenum als bloße Kulisse für Instaposts betrachten», sagte der CDU-Politiker Wolfgang Reinhart bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments.

Jeder Abgeordnete wisse, dass er die sozialen Medien brauche, um alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen, sagte Reinhart. Man dürfe aber Politik auch nicht zu sehr in Social Media simulieren. «Nicht auf 10 Reels am Tag und maximale mediale Interaktionen, sondern auf ruhige Reflexion, sachliche Argumentation - darauf muss es ankommen.»

Reinhart war in der vergangenen Legislaturperiode Landtagsvizepräsident und eröffnete die erste Sitzung des neugewählten Parlaments als Alterspräsident. Die Aufgabe kommt dem Abgeordneten zu, der dem Landtag am längsten angehört.