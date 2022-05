Der vier Jahre alte Hengst Alter Adler hat am Sonntag auf der Galopprennbahn in Iffezheim den Großen Preis der Badischen Wirtschaft gewonnen und Deutschlands bestem Rennpferd Torquator Tasso eine empfindliche Niederlage zugefügt. Vor 11 000 Zuschauern enttäuschte der Sieger aus dem letztjährigen Prix de l'Arc de Triomphe in Iffezheim und wurde nur Sechster von sieben Pferden in dem mit 70.000 Euro dotierten Rennen. «Ich kann mir das im Moment nicht erklären, das war einfach zu schlecht», sagte Rene Piechulek, der Jockey von Torquator Tasso.

Iffezheim (dpa/lsw) - Andrasch Starke war der umjubelte Siegjockey im Sattel des letztjährigen Derby-Zweiten Alter Adler, der das Rennen vom letzten Platz kommend für sich entschied. Virginia Storm (Alberto Sanna) wurde überraschend Zweiter, Rang drei ging an den von Sibylle Vogt gerittenen Mansour.

„Das ist ein Klassepferd“, sagte Jockey Starke über Alter Adler, den er erstmals ritt. Bei zuvor zehn Starts war Alter Adler siebenmal Zweiter geworden, galt schon als der ewige Zweite, schaffte nun aber einen wichtigen Sieg. Waldemar Hickst ist in Köln der Trainer des Hengstes aus Zucht und Besitz von Ursula und Jürgen Imm aus Freiburg. Das große Saisonziel mit Alter Adler ist ein Start im Prix de l'Arc de Triomphe in Paris.

