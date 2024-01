Weil er sich als falscher Polizist ausgegeben haben soll und so an Geld kommen wollte, ist Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen in Stuttgart erlassen worden. Der Verdächtige hatte Anfang Januar gemeinsam mit einem anderen jungen Mann versucht rund 4000 Euro bei einer Frau zu erschwindeln, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Stuttgart (dpa/lsw) - Gegen richterliche Auflagen war der Jugendliche zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch einen neuen Verdacht bei dem 16-Jährigen. Mehrere Zehntausend Euro soll der Jugendliche demnach mit der Betrugsmasche schon erlangt haben. Darum wurde der Verdächtige am Freitag erneut festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Pm der Polizei