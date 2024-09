Am Sonntag, 15. September, werden die Alphornbläser Südpfalz mit dem Friedmann-Oldtimer Bus auf Tour gehen und dabei an drei ausgesuchten Plätzen ihr Können unter Beweis stellen. Bislang konnten die fünf Alphornbläser Gerhard und Ruth Busch aus Hochstadt, Klaus Kaiser aus Erfenstein, Vito Catalano aus Viernheim und Peter Kusenbach aus Kapsweyer in verschiedenen Konzerten zeigen, dass dieses wunderschöne Instrument auch in der Südpfalz einen berechtigten konzertanten Platz gefunden hat. Um 13 Uhr startet das erste dreißigminütige Konzert am Deutschen Weintor in Schweigen, bevor das nächste Konzert um 14.30 Uhr am Kurparkeingang in Bad Bergzabern stattfindet. Von dort aus geht es zum Wild- und Wanderpark nach Silz, wo um 16 Uhr das dritte Konzert zu hören ist.