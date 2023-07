Alle vier baden-württembergischen Fußball-Bundesligisten starten samstags in die neue Saison. Im Mittelpunkt des ersten Spieltags steht am 19. August aus Landessicht das badische Duell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg. Die Partie beginnt genauso um 15.30 Uhr wie das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum und das Erstliga-Debüt des Aufsteigers 1. FC Heidenheim beim VfL Wolfsburg. Das ergibt sich aus den zeitgenauen Ansetzungen für die ersten acht Spieltage, welche die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt gegeben hat.

Frankfurt/Main (dpa/lsw) - Ihr erstes Heimspiel bestreiten die Heidenheimer am Samstag darauf gegen Hoffenheim (15.30 Uhr), Freiburg empfängt am zweiten Spieltag zeitgleich Werder Bremen. Alle Bundesligaspiele werden live übertragen. Freitags und sonntags sind die Begegnungen beim Streamingdienst DAZN zu sehen, samstags bei Sky. Das Eröffnungsspiel zwischen Werder und Meister FC Bayern München wird zudem live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen sein.

