Alkohol kann locker machen und Menschen verbinden - er kann aber auch in die Sucht führen bis zum Tod: Mit seiner Sonderausstellung «Berauschend. 10.000 Jahre Bier und Wein» beleuchtet das Landesmuseum Baden-Württemberg die lange Geschichte des Alkohols, seine kulturelle Rolle und seine negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Sozialleben. Im Mittelpunkt der Schau, die von Samstag (22. Oktober) an bis Ende April zu sehen sein wird, stehe die Frage: «Ist Alkohol ein Kitt für die Gesellschaft?», sagte Museumsdirektorin Astrid Pellengahr am Donnerstag.

