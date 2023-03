Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Litauen geboren, kam Algi Gerundt in den 60ern in die Region und 1980 mit seiner Frau nach Wörth. In Karlsruhe spielte er Wasserball. Den Sport brachte er auch in den SC Wörth, den er 25 Jahre lang als Vorsitzender führte. In guter Erinnerung: ein 24-Stunden-Schwimmen.

„Halb Wörth hat bei mir schwimmen gelernt“, behauptet Algi Gerundt. Er war schon zwölf Jahre alt, als er es gelernt hat. Er hat so viel Gefallen daran gefunden, dass er in einem