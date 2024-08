Long Covid in der Kultur: Ängstliche Besucher, gestrichene Konzerte, geschlossene Hallen – für Alfons Getto ist das alles Schnee von gestern. Der Kulturveranstalter, der in der Südpfalz gemeinsam mit seiner Frau Gerry Marz die Kultur aufs Dorf bringt, kann gar nicht verstehen, dass man heute noch groß darüber reden will.

Spätfolgen der Seuchenzeit spüre er nicht, sagt Alfons Getto. Und die Angst, dass alles vorbei sein könne und sie ihre Aktivitäten aufgeben müssten, die habe er nie