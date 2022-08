Radio Regenbogen bekommt einen neuen Programmchef. Alexander Heine übernimmt den Posten zum 1. September, wie der Mannheimer Sender am Mittwoch bekanntgab. Der 51-Jährige kommt von Hitradio Antenne 1 in Stuttgart. Dort war er 18 Jahre lang Programmchef und zuletzt Projektleiter für Strategie und Innovation. Seine Radiokarriere startete Heine nach einem Studium der Rechtswissenschaften beim MDR in Leipzig. Radio Regenbogen ist der reichweitenstärkste private Hörfunksender in Baden-Württemberg. Er ist auch in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Elsass zu empfangen.

Mannheim (dpa/lsw) - Internetauftritt Radio Regenbogen