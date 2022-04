Alan Stulin, Fußballprofi in der ersten Liga Luxemburgs, hat in Freimersheim Marco Raimondo Metzger bei einem Fußballcamp für Jungen und Mädchen unterstützt. Auch Mario Miltner war dabei. Metzger ist Torwart beim Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg, Miltner Torwarttrainer der iranischen U23-Nationalmannschaft. Wie war’s, fragten wir den Edenkobener Stulin.

Herr Stulin, wer hatte die Idee?

Seit unserer gemeinsamen Zeit bei Wormatia Worms bin ich mit Marco eng befreundet. Er hat als zweites Standbein eine Fußballschule eröffnet, da wollte ich ihn unterstützen. Es war ein reiner Freundschaftsdienst. Nach den Einheiten bin ich nach Luxemburg zum Training gefahren und war morgens wieder da. Ich konnte erste Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln, ob es für mich eine berufliche Option nach meiner Profikarriere sein könnte.

Was machen Sie, wenn Sie ein Talent entdecken?

Es waren einige richtig gute Jungs dabei. Einer ist schon im Fördertraining beim Karlsruher SC. In diesen Fällen sprechen wir die Eltern an, doch in einigen Fällen kamen diese auch auf uns zu. Wir raten dann zu gezieltem Einzeltraining. Eine konkrete Empfehlung für einen Verein sprechen wir nicht aus. Ich finde, dass die Kinder bis zu ihrem 14. Lebensjahr einfach Spaß am Fußball haben und in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung bleiben sollten.

Wie war es mit der Disziplin, wenn die Leistungsstärke sehr verschieden ist?

Wir haben die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt, damit wir individuell in Kleingruppen arbeiten können. Am Anfang haben wir die Kinder nach Alter und später nach Leistungsstärke eingeteilt, damit sie viel mitnehmen. Uns Trainern war wichtig, dass die Kinder immer in Bewegung waren. Wenn dies nicht der Fall war, gab es mal eine kurze Ansage. Alle waren mit Eifer, Ernsthaftigkeit und Freunde dabei. Es gab keine Störenfriede.