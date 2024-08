Jockey Jason Watson reitet mit dem drei Jahre alten Wallach Al Shabab Storm auf der Galopprennbahn in Iffezheim zum Sieg. Mehr als 9000 Zuschauer fiebern an der Strecke mit.

Iffezheim (dpa/lsw) - Der begehrteste Ehrenpreis des deutschen Turfs geht in diesem Jahr nach England. In der 154. Casino Baden-Baden Goldene Peitsche setzte sich am Sonntag auf der Iffezheimer Galopprennbahn Al Shabab Storm unter Jason Watson gegen Whispering Dream (Adrie de Vries) durch. Rang drei in dem über 1.200 Meter führenden Sprint ging vor 9.200 Zuschauern an Knock On (Ronan Thomas) vor Purest Time (Glen Meury).

Das Rennen war mit 55.000 Euro dotiert, 32.000 Euro Siegprämie gehen an Besitzer Ahmad Al Shaikh. Trainer des siegreichen drei Jahre alten Wallachs ist Andrew Balding. Bei elf Starts hat Al Shabab Storm sein viertes Rennen gewonnen. «Das ist ein tolles, starkes Pferd. Er hat sich auch stark verbessert und hat eine Top-Einstellung», sagte Jockey Jason Watson.

Den Auftakt der Großen Woche am Samstag hatte der vier Jahre alte Wallach Downtown gewonnen. Der in Köln von Henk Grewe trainierte Sieger setzte seine große Erfolgsserie fort und gewann beim 15. Start sein schon achtes Rennen. Geritten von Thore Hammer-Hansen, setzte sich Downtown auf der 2.000-Meter-Strecke gegen Napolitano (Bauyrzhan Murzabayev) durch, Rang drei ging an Atoso unter Alexander Pietsch.