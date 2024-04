Stuttgart (dpa/lsw) - Tierschutzaktivisten haben bei der Eröffnung des Frühlingsfestes die Bühne im Göckelesmaier-Festzelt gestürmt. Als Bürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) das Fass anstechen wollte, betraten Aktivisten der Tierschutzorganisation Peta die Bühne. Sie hielten Schilder hoch, auf denen unter anderem »Bier statt Tier« zu lesen war und verdeckten so die Sicht auf den Bürgermeister. In Videos in den sozialen Netzwerken ist zu hören, wie das Publikum die Aktivisten ausbuhte. Die Aktivisten wollten mit dieser Aktion ihre Forderung nach einem rein pflanzlichen Fest betonen, wie es in einer Mitteilung von Peta hieß.