Anwohner alarmierten gegen 17 Uhr die Feuerwehr. Ein Akku löste ein Feuer aus. Schnell war der Treppenraum verraucht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der brennende Akku eines Elektrorollers hat am frühen Abend einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Bezirk Möhringen ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus fest, sodass eine Person aus dem Dachgeschoss über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden musste.

Während das Gebäude auf weitere Personen kontrolliert wurde, wurde der brennende Akku gelöscht, wie es weiter hieß. Abschließend belüfteten die Einsatzkräfte den verrauchten Treppenraum, brachten den Akku ins Freie und legten ihn zur weiteren Kühlung in ein Wasserbad.

Die Feuerwehr empfiehlt, Akkus immer unter Aufsicht, auf nicht brennbaren Unterlagen und mit ausreichend Abstand von leicht entzündlichen Gegenständen zu laden. Zudem seien die Herstellerangaben zwingend einzuhalten.