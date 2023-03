Temperament und Melancholie kann das Akkordeon ausdrücken wie kein anderes Instrument. In vielen Musiktraditionen ist es zu Hause, wie das internationale Wanderfestival Akkordeonale beweist. Das Team vom Musikantebuckl holt es in die Südpfalz.

Die Akkordeonale am Freitag, 14. April, ist nach Irish Spring von Anfang März das zweite Festivals, das der Musikantebuckl Oberotterbach in der Südpfalzhalle von Kapsweyer veranstaltet. Als besonderes Ereignis nicht nur in der Akkordeon-Szene ist das Festival nach drei Jahren Pandemie-Pause wieder auf Tour, informiert Alfons Getto.

Akkordeonisten aus verschiedenen Ländern wollen zeigen, welch unbegrenzte Möglichkeiten ihr Instrument besitzt: mit slowenischer Seele, französischem Tastenzauber, afrikanisch gefärbten Chansons, diatonischen Barock-Pralinen samt Fußbass und Dudelsack sowie niederländischer Klangästhetik und grooviger Perkussion. Mit dabei sind Juri Tori (Slowenien), Zabou Guérin (Frankreich), Aicha Touré (Gabun), Benjamin Macke (Frankreich), Servais Haanen (Niederlande) und Birgit Bornauw (Belgien).

Musikalische Querdenker

Servais Haanen ist als musikalischer Querdenker Organisator der Akkordeonale. Der niederländische Meister feiner Klänge komponiert, hat die Ensemble-Stücke des Festivals arrangiert und führt durchs Programm. Seine mit knochentrockenem Humor gespickten Moderationen genießen Kultstatus. Schon lange arbeitet Servais daran, die Grenzen der Ziehharmonika zu sprengen und Elemente aus neuer Musik, Minimalstrukturen und andere ausgefallene Klänge in sein Spiel zu integrieren.

Auch Jure Tori hat viele Seiten. Mit seiner Band Orlek spielt er kraftvollen Folk-Punk, mit seiner Band Tori Tango slowenisch gefärbten Tango. Er hat zudem Musik für Animations-, Spiel- und Dokumentarfilme geschrieben und Notenmaterial für Akkordeonstudenten.

Ein fast vergessenes Instrument

Zabou Guérin ist mit zentralfranzösischer Tanzmusik aufgewachsen, die sie im Duo mit Michaud spielt. Außerdem ist sie mit ihrer Fado-Pop-Band Madragoa, einer musikalischen Jongliershow und einer Clown-Show auf Tour. Affinität zum Zirkus hat auch Aïcha Touré. Sie stammt aus dem zentralafrikanischen Gabun und lebt in Paris. Die multikulturelle Künstlerin hat Stepptanz, Akrobatik, Reit- und Tanztheater, Poesie, Jazz und Chanson im Repertoire. Dabei verbindet sie afrikanische, lateinamerikanische und französische Einflüsse. Neben der Musik arbeitet sie in Tanz-, Zirkus- und Straßentheatergruppen.

Benjamin Macke kommt aus Nordfrankreich. Er lernte zunächst klassisches Schlagzeug und Jazz-Perkussion bevor er das Diatonische Akkordeon entdeckte und mit Anfang 20 professioneller Musiker wurde. Macke spielt zudem ein fast vergessenes Instrument: den Fußbass, eine belgische Akkordeon-Erfindung. Seine Arbeit ist vielfältig – er macht traditionelle flämische Tanzmusik und Bal Folk, gibt Pocket-Cinema-Konzerte und schreibt Kompositionen für Theater und Stummfilme.

Lust zur Spontaneität

Außerdem macht Macke im Duo mit seiner Frau Birgit Bornauw Barockmusik für Akkordeon und Dudelsack. Sie stammt aus Flämisch Brabant in Belgien. Zunächst ausgebildet auf klassischer Violine, fand sie mit 15 im Dudelsack das Instrument ihres Lebens. Nach einer Spurensuche quer durch die traditionellen europäischen Musikstile perfektionierte sie ihren Stil, machte ihren Master in Musette de Cour (Barock-Dudelsack) und Cornemuse und gilt europaweit als gefragte Dozentin. Sie spielte mit dem Orchester des 18. Jahrhunderts von Frans Brüggen und der Belgian Bagpipe Groove Experience.

Julius Oppermann, Sohn einer deutsch-amerikanischen Musikerfamilie, studierte Latin Percussion in Rotterdam und beherrscht einen Bus voller Instrumente. Nach klassischer Ausbildung auf Klavier und Orchesterschlagwerk schwenkte er schon in jungen Jahren auf Jazz und improvisierte Musik um. Ihm geht es vor allem um das vorbehaltlose Verschmelzen verschiedener Stile.

Gemeinsam ist allen Musikern der Akkordeonale ihr großes Improvisationstalent, Spontaneität und viel Spaß am gemeinsamen Spiel.

Termin

Akkordeonale am Freitag, 14. April, 20 Uhr, in der Südpfalzhalle Kapsweyer, Karten: per E-Mail an info@musikantebuckl.de oder unter Telefon 0177 237 96 49. Außerdem am Mittwoch, 12. April, 20 Uhr, im Karlsruher Tollhaus.