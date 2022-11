Ein herrenloser Hund hat in Baden-Baden eine angeleinte Hündin angegriffen, am Genick gepackt und totgebissen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der Besitzer des attackierten Tieres am Vortag eine Straße überqueren wollen, als ein großer und kräftiger Hund auf ihn zurannte und sich auf seine Hündin stürzte. Er biss ihr ins Genick und schleppte sie weg von der Straße, als die Leine während der Attacke riss. Dann biss er das Tier tot.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Der Besitzer der Hündin stürzte, verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Hundehalter konnte den Angaben zufolge seinen Dackel gerade noch vor dem aggressiven Hundemischling in Sicherheit bringen. Einer Polizeistreife gelang es schließlich, den Hund zu beruhigen und ins Tierheim zu bringen. Die Beamten suchen nun nach seinem Besitzer.

Pressemitteilung Polizei