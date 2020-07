Ein 39-jähriger Mann hat einen Fußgänger am Sonntagabend in der Grünanlage beim Busbahnhof in Bad Dürkheim beleidigt und bedroht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Oberkörperfrei und offenbar stark betrunken beschmipfte der Mann einen 25-Jährigen heftig und drohte auch damit, ihn anzugreifen. Als die Polizei eintraf, verhielt der Mann sich weiterhin aggressiv und zeigte starke Stimmungsschwankungen. Außerdem trank er eine Wodkaflasche, die noch zu einem Viertel voll war, komplett leer. Ein Alkohltest scheiterte trotz mehrerer Versuche. Die Polizei brachte ihn in ein Krankenhaus. Gegen den Mann wird wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt.