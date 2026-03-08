Mozart mal anders: Annette Postel und das Salonorchester Schwanen bringen ihr Programm „Affaire Mozart“ am Dienstag, 17. März, 20 Uhr, in die Landauer Festhalle.

Versprochen wird ein musikalischer Abend mit Witz und Tempo, bei dem überraschende Seiten des berühmten Komponisten enthüllt werden – irgendwo zwischen Oper, Chanson und Kabarett. Die vielfach ausgezeichnete Edenkobener Chanteuse Postel nähert sich Mozart mit Charme, Spielfreude und einem Augenzwinkern. Sie schlüpft in verschiedene Rollen aus seinem Umfeld, darunter seine Cousine „Bäsle“ oder die Vertraute „Netterl“, und erzählt von Mozart als Genie mit Eigenheiten, als leidenschaftlichem Musiker und als Mensch mit Humor.

Hat Mozart den Jazz erfunden?

Dabei geht sie Fragen nach, die man im klassischen Konzertsaal eher selten hört: Hat Mozart den Jazz erfunden? Glaubte er an Gespenster? Und wie viel Geduld hatte er eigentlich mit schwierigen Sängerinnen? Bei der Begleitung durch das Salonorchester Schwanen werden Hörgewohnheiten bewusst aufgebrochen – ohne Berührungsängste, aber mit viel Respekt vor Mozarts Musik. Karten gibt es in der Landauer Tourist-Information im Rathaus sowie online unter landau.de/tickets.