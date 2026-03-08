Die AfD wird in ihrer Hochburg Pforzheim laut Auszählung Zweitstimmen-Siegerin. Doch das Direktmandat sichert sich dort ein CDU-Kandidat. Anders sieht es im Norden des Landes aus.

Mannheim/ Pforzheim (dpa) - Die AfD hat im Wahlkreis Mannheim I das Direktmandat erzielt. Bernhard Pepperl erhielt 22,3 Prozent der Erststimmen, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts nach Auszählung aller Gebiete zu sehen war. Knapp dahinter landete mit 21,7 Prozent der Stimmen Lennart Christ von der CDU. Beim Zweitstimmenergebnis landete die AfD in dem Wahlkreis mit 21,7 Prozent allerdings deutlich hinter den Grünen mit 27,6 Prozent. Die CDU kommt den Daten zufolge auf einen Anteil von 20,0 Prozent.

Stärkste Kraft gemessen an den Zweitstimmen wurde die AfD hingegen in ihrer Hochburg Pforzheim: Mit 26,4 Prozent lag sie den Angaben nach vor der CDU mit 25,9 Prozent. Wahlkreissieger nach Erststimmen wurde allerdings CDU-Kandidat Andreas Renner (31,0 Prozent) vor AfD-Mann Alexsei Zimmer (26,8).

Noch höher war das Zweitstimmenergebnis der AfD im südbadischen Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen. Hier bekam die Partei, die der Verfassungsschutz im Südwesten als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachtet, einen Anteil von 26,7 Prozent. Damit liegt sie aber deutlich hinter der CDU mit 33,5 Prozent.