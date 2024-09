In den Umfragen hatte die AfD in Thüringen seit langem klar die Nase vorn. Die ersten Zahlen am Wahlabend bestätigen das.

Erfurt (dpa) - Die AfD ist bei der Landtagswahl in Thüringen nach Prognosen von ARD und ZDF erstmals stärkste Kraft geworden. Mit deutlichem Abstand dahinter auf Platz zwei liegt die CDU.