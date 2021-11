Mit einem festlichen Adventskonzert gastiert das Bläserquintett Harmonic Brass am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, um 17 Uhr in der Marktkirche von Bad Bergzabern. Die vier Herren – Hans Zellner an der Trompete, Andreas Binder am Waldhorn, Alexander Steixner an der Posaune und Karl-Wilhelm Hultsch an der Tuba – spielen mit Elisabeth Fessler an Trompete und Flügelhorn Musik von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, berührende Choräle und Weihnachtsüberraschungen aus aller Welt. Von einem „Festlichen Adventskonzert mit Gute-Laune-Faktor“ war in einer Kritik zu lesen. Anmeldung beim Weingut Eichenhof in Kapellen-Drusweiler unter Telefon 06343 1441 oder per E-Mail an weingut.eichenhof@gmx.de.