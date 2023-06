Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim starten mit zwei Heimspielen in die neue Saison der Champions Hockey League (CHL). Zunächst trifft der achtmalige deutsche Eishockey-Meister am 31. August auf den HC Bozen aus Südtirol, dann am 3. September auf Red Bull Salzburg aus Österreich. Die erste Auswärtspartie bestreitet das Team des neuen Cheftrainers Johan Lundskog am 7. September beim finnischen Meister Tappara Tampere. Enden wird die Hauptrunde der europäischen Königsklasse am 18. Oktober, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Spielplan hervorgeht.

Mitteilung Adler Mannheim