Die Adler Mannheim haben Taro Jentzsch für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 21 Jahre alte Stürmer lief zuletzt für den Liga-Konkurrenten Iserlohn Roosters auf und erhielt nach Clubangaben vom Freitag einen Dreijahresvertrag beim Halbfinalisten.

Mannheim (dpa/lsw) - „Mit Taro bekommen wir einen jungen, hungrigen und sehr talentierten Spieler, dessen Stärken im Offensivspiel liegen. Seine Formkurve zeigt in den letzten Jahren stetig nach oben“, sagte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den Neuzugang, der in der abgelaufenen Saison in 53 Pflichtspielen auf 29 Scorerpunkte kam.

