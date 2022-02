Die Adler Mannheim haben für die restliche Saison in der Deutschen Eishockey Liga Markus Hännikäinen verpflichtet. Wie der Verein am Montag bestätigte, wird der Finne am Dienstagabend zur Mannschaft stoßen. Bislang trug Hännikäinen in dieser Saison das Trikot des KHL-Clubs Jokerit Helsinki, für den er 24 Scorerpunkte sammelte.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach Russlands Angriff auf die Ukraine hatte der finnische Spitzenclub erst kürzlich vermeldet, nicht an den Playoffs der osteuropäischen Eliteliga KHL teilzunehmen. Stattdessen hatte Jokerit Helsinki die Saison vorzeitig beendet.

