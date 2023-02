Die Adler Mannheim haben mit Blick auf die zeitnah beginnenden Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der 29 Jahre alte Evan Buitenhuis übernimmt hinter Felix Brückmann und Arno Tiefensee die Rolle des dritten Keepers, wie der Club am Mittwoch verkündete. Buitenhuis spielte zuletzt für Wichita Thunder in den USA. In Mannheim wird er Anfang kommender Woche erwartet.

Mannheim (dpa/lsw) - «Den Torhütern kommt im modernen Eishockey eine ungemein wichtige Stellung zu. Mit Felix und Arno verfügen wir über ein hervorragendes Duo, das mit starken Leistungen überzeugt und maßgeblich am positiven Saisonverlauf beteiligt ist. Allerdings ist eine Verletzung schnell passiert. Für diesen Fall müssen wir gewappnet sein», sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.

Vereinsmitteilung