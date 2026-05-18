Zwei Gegner aus der vergangenen Final-Serie sollen die Mannheimer in der neuen Saison verstärken. Einer kommt für das Tor, der andere für den Angriff.

Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim basteln weiter an ihrem Kader für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) und setzen dabei auch auf zwei Spieler von Meister Eisbären Berlin. Torhüter Jake Hildebrand und Angreifer Lennard Nieleck wechseln aus der Hauptstadt zu den Kurpfälzern. In der abgelaufenen Saison hatten die Mannheimer gegen die Berliner die Final-Serie verloren und damit ihre mögliche neunte Meisterschaft verpasst.

Hildebrand bringe «Siegermentalität» mit und sei ein «hervorragender Teamkollege, der uns helfen wird, weiter voranzukommen», sagte der Trainer und Manager der Adler, Dallas Eakins. Nieleck besitze «großes Potenzial», so Eakins weiter. «Wir sind davon überzeugt, dass er sich mit dem richtigen Förderkonzept zu einem Stammspieler in der DEL entwickeln kann.»