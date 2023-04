Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim haben zur kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Verteidiger Jordan Murray vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg verpflichtet. Der Kanadier unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der achtmalige deutsche Meister am Montag mitteilte. «Mit seinen läuferischen und technischen Fähigkeiten, seinem Spielverständnis und seinen Offensivqualitäten passt er hervorragend in unser Team», sagte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den 30-Jährigen.

Mitteilung der Adler