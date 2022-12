Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim müssen mindestens bis Mitte Februar auf den jungen Stürmer Simon Thiel verzichten. Der 21-Jährige verletzte sich im Training am Bein und fällt im optimalen Fall rund acht Wochen aus, wie der Topclub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte. Der gebürtige Mannheimer erzielte in bisher 21 Saisonspielen einen Treffer und bereitete drei Tore vor. In der DEL-Tabelle sind die Adler momentan Dritter, am Freitag treffen sie auf die Augsburger Panther.

DEL-Spielplan und Tabelle