Das Duo Acoustic Heroes spielt am Freitag, 20. August, ab 19 Uhr im Hof des Ottersheimer Café Guglhupf. Gerhard Müller (akustische Gitarre) und Gerd Hoffmann (Cajon) bieten handgemachte Musik aus den 60er- und 70er-Jahren: Titel von den Everly Brothers, Simon & Garfunkel, den Beatles, Cat Stevens, Leonard Cohen und Elvis Presley. Dazu gibt es zweistimmigen Gesang. Tickets zu 10 Euro und Infos zu den Auftritten im Guglhupf unter Telefon 06348 9590333 oder per E-Mail an guglhupf.kultur@gmail.com. Bei schlechtem Wetter wird ein Ersatztermin angeboten.