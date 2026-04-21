In einer Kurve kommt eine Frau mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. In diesem Moment kommt ihr ein anderes Fahrzeug entgegen, mit weitreichenden Folgen.

Bopfingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein achtjähriges Mädchen. Eine 34 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Wagen bei Bopfingen (Ostalbkreis) in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß ihr Wagen am Montag mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Neben der 58 Jahre alten Frau am Steuer saß auch das achtjährige Mädchen in dem entgegenkommenden Fahrzeug. Alle drei erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Hubschrauber im Einsatz.