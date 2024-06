Ilshofen (dpa) - Ein achtjähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Ilshofen (Landkreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt worden. Der Junge hatte beim Einbiegen auf die Hauptstraße die Vorfahrt missachtet und stieß dabei mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.