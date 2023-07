Ein achtjähriger Junge ist in Karlsruhe zwischen einem Auto und einem Sattelzug eingeklemmt worden und gestorben. Während die Eltern des Kindes am Dienstagabend Gegenstände aus dem Auto in die Fahrerkabine des vom Vater gefahrenen Lastwagens luden, setzte sich das Kind auf den Fahrersitz des Autos, nahm den eingelegten Gang raus und löste die angezogene Handbremse, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend stieg der Junge aus und lief hinter das Auto.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Wagen rollte rückwärts in Richtung des Sattelzugs und klemmte den Achtjährigen zwischen den beiden Fahrzeugen ein. Trotz Reanimationsversuchen starb das Kind noch am Abend in einer Klinik.

Polizeimeldung