Ein junges Mädchen möchte mit ihrem Tretroller über eine Straße und wird von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Auch auf dem Gehweg stehende Mülltonnen könnten eine Rolle gespielt haben.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigsburg-Eglosheim ist am Donnerstagabend ein acht Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Das Kind wollte laut Polizei gegen 19.00 Uhr in der Straße «Neue Weingärten» mit einem Tretroller die Fahrbahn überqueren und stieß dabei mit dem vorbeifahrenden Auto eines 20-Jährigen zusammen. Die Achtjährige sei vor dem Überqueren mutmaßlich durch auf dem Gehweg stehende Mülltonnen verdeckt gewesen. Das Mädchen trug demnach keinen Helm und wurde in ein Krankenhaus gebracht.