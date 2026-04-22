Zwei Transporter krachen im Norden Baden-Württembergs ineinander. Mehrere Insassen werden schwer verletzt, ein Fahrer schwebt in Lebensgefahr. Und noch jemand wird in den Unfall verwickelt.

Helmstadt (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Transporter im Rhein-Neckar-Kreis sind sieben Menschen verletzt worden. Ein lebensgefährlich verletzter Fahrer wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag zwischen Helmstadt und Waibstadt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Seine vier Mitfahrer wurden schwer verletzt.

Das Fahrzeug des 64-Jährigen war demnach aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem anderen Transporter zusammengestoßen. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Transporters wurden laut Polizei leicht verletzt - ebenso wie die Fahrerin eines nachfolgenden Autos, die stark bremsen musste.

Für die Rettungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten blieb die Bundesstraße 292 bis zum späten Abend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.