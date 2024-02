Sigmaringen (dpa/lsw) - Acht von zehn Insassen eines überfüllten Autos sind bei einer Polizeikontrolle in Sigmaringen ohne Sicherheitsgurte erwischt worden. Auf der Rückbank des Vans hätten vier Kleinkinder auf dem Schoß von vier Erwachsenen gesessen, die alle nicht angeschnallt gewesen seien, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Kontrolle am Dienstag waren demnach nur der Fahrer und sein Beifahrer angeschnallt. Die vier nicht angeschnallten Erwachsenen mussten jeweils ein Verwarnungsgeld zahlen. Außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt in dieser Besetzung untersagt.

